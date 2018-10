Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação confirma penas máximas para a 'Máfia de Braga' e fala de "cenário de terror"

Tribunal mantém penas pela morte de João Paulo Fernandes, em 2016.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:47

Um crime cometido com "especial perversidade" e num "cenário de terror". Foi com esta descrição que os juízes desembargadores da Relação do Porto confirmaram as penas de 25 anos aplicadas a cinco dos arguidos condenados pelo rapto e morte do empresário João Paulo Fernandes, em março de 2016, em Braga. São eles o advogado Pedro Bourbon, os seus dois irmãos, o bruxo da Areosa, Emanuel Paulino, e o segurança Rafael Silva, num processo conhecido como a 'Máfia de Braga'.



Apenas Hélder Moreira, o dono dos armazéns onde os crimes ocorreram e que tinha também apanhado pena máxima, viu a sua condenação ser reduzida para 23 anos de cadeia.



"O rapto na presença da sua filha menor provocou na vítima mortal um sofrimento indizível, nas horas que antecederam ao seu violento falecimento (...) O juízo de censurabilidade penal é máximo", lê-se no acórdão da Relação.



Outros dois arguidos que tinham apanhado penas suspensas viram as condenações manterem-se. Filipe Guimarães, advogado de Pedro Bourbon, disse já que vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça e apelidou este caso como sendo "uma charada".



PORMENORES

Arguidos na cadeia

Os seis arguidos da ‘Máfia de Braga’ condenados a prisão efetiva estão em preventiva desde maio de 2016, altura em que foram detidos pela PJ.



Escutas telefónicas

A Relação não deu razão ao bruxo da Areosa e considerou que a forma como a PJ conseguiu colocar os telemóveis sob escuta telefónica não foi ilegal.



Desviaram vários bens

Os arguidos desviaram bens dos pais de João Paulo, no valor de 2 milhões de euros. Tal facto esteve na origem do crime.