A Relação de Lisboa arrasou a decisão de uma juíza do Tribunal do Barreiro que se apoiou no depoimento da testemunha principal e da autora da ação para condenar um arguido por crimes de maus-tratos a animais de companhia e ofensa à integridade física numa multa de 1200 € e 1000 € de indemnização cível.









Ver comentários