Nuno Leopoldino "ensaiou e planeou tudo para conseguir o chamado ‘crime perfeito’". Matava a mãe, Maria Helena Rodrigues, com a ajuda do cúmplice, Luciano Souza. Filho único, herdava o apartamento onde a vítima foi atingida com 14 facadas, em Queijas, Oeiras, e o dinheiro que esta tinha no banco. Podia pagar as dívidas que criou com o vício da droga, o jogo e maus negócios, e ainda acertava contas com Luciano, de 39 anos, a quem prometeu 6 mil euros pela morte.









