Relação de Lisboa com recurso contra Cabrita no caso de atropelamento mortal na A6

O Tribunal da Relação de Évora vai analisar - mas ainda não recebeu - os recursos da família e de uma associação contra a decisão do juiz de instrução em não pronunciar o ex-ministro Eduardo Cabrita e Nuno Dias, chefe de segurança, pelo atropelamento mortal de um trabalhador na A6, em junho de 2021, pelo carro oficial onde seguia o então governante.A 24 de junho, a juíza rejeitou os pedidos de abertura de instrução da família do trabalhador e da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados. No seu despacho final, em maio, o MP arquivou o processo ao ex-ministro e ao chefe de segurança e manteve a acusação (homicídio por negligência) ao motorista.