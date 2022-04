O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão de primeira instância no caso do homicídio do rapper Mota Jr.Os homicidas foram condenados a 23 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, roubo agravado, sequestro, profanação de cadáver e furto qualificado.Após a condenação, recorreram para a Relação alegando que faltavam provas.O mesmo Tribunal confirmou esta terça-feira as penas.