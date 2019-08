Relatório revela ocorrência de menos fogos rurais e uma menor área ardida desde 2015

Os 7.192 incêndios rurais que deflagraram até 15 de agosto provocaram mais de 26.000 hectares da área ardida, o segundo valor mais reduzido do número de fogos e de área ardida dos últimos 10 anos, segundo dados oficiais.O segundo relatório provisório de incêndios rurais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ICNF deste ano indica que foram detetados, de 01 de janeiro a 15 de agosto, 7.192 incêndios rurais, dos quais resultaram 26.198 hectares de área ardida, um valor menor do que os 34.819 hectares ardidos em igual período de 2018.Comparando os dados referentes aos últimos 10 anos, registaram-se menos 43% dos incêndios rurais e menos 63% da área ardida tendo em conta a média anual, o que representa o segundo mais reduzido valor de ambos os indicadores.Dos 26.198 hectares de área ardida, 13.901 hectares foram em povoamentos florestais, 8.767 hectares em matos e 3.530 em terrenos de agricultura.O relatório provisório indica ainda que foram investigados 73% do número total de fogos (5.229) responsáveis por 49% da área total ardida.A investigação permitiu atribuir uma causa a 3.488 incêndios (69%), que foram responsáveis por 40% da área ardida até 15 de agosto.O documento sublinha que entre as causas mais frequentes está o fogo posto, responsável por quase um quarto (23%) dos incêndios investigados e sendo os restantes 22% devido a queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas.As várias tipologias de queimadas e queimas representam 44% das causas apuradas, precisa o relatório.