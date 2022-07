Ricardo Salgado e Álvaro Sobrinho alvos de duas novas acusações do Ministério Público

O Ministério Público (MP) fez esta terça-feira duas novas acusações no processo Universo Espírito Santo. Álvaro Sobrinho, antigo administrador do BES Angola, está acusado do desvio de centenas de milhões de euros provenientes do banco e com destino a contas suas em paraísos fiscais, como a Suiça. Já Ricardo Salgado volta a ser acusado pelo MP, num total já de cinco acusações.Sobrinho está acusado de má gestão do BES Angola com fraude milionária: seis mil milhões de euros.Segundo apurou o, os advogados ainda não foram notificados dos despachos.