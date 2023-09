Ricardo Salgado tentou adiar o início do julgamento do caso EDP para depois da realização e obtenção do relatório da perícia neurológica que determinará se tem Alzheimer.



A juíza do processo recusou o pedido do ex-banqueiro, por se tratar de um processo urgente e considerar não ser o exame absolutamente indispensável para o início do julgamento.









