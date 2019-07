Rixa com cerca de 40 pessoas termina com detenção de dois homens na Amadora

Uma rixa com cerca de 40 pessoas levou esta segunda-feira à detenção de dois homens, suspeitos de posse ilegal de armas, no Casal de São Brás, na Amadora, anunciou a PSP, acrescentando que os agentes envolvidos na operação foram apedrejados.Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) revela que, quando chegou ao local da ocorrência, as pessoas envolvidas na rixa fugiram, mas os polícias conseguiram deter dois suspeitos, um dos quais tinha na sua posse "uma arma branca de abertura automática".O outro detido tinha "uma arma branca vulgo borboleta, uma arma branca de abertura manual, uma soqueira em acrílico, um spray de defesa e uma máscara de silicone".Durante a ação, os polícias foram apedrejados por suspeitos em fuga.Perto do local da ocorrência, no distrito de Lisboa, foi ainda encontrada uma mala que continha "um martelo, umas caneleiras de combate, um bastão artesanal, um gorro e um par de luvas", os quais foram apreendidos.Os detidos foram hoje presentes a tribunal, desconhecendo-se de momento quais as medidas de coação aplicadas.