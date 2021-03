Rixa entre idosos faz três feridos em Guimarães

Três homens, de 77,86 e 88 anos, ficaram feridos na sequência de uma rixa, ao início da manhã desta quinta-feira, na Avenida da República, na Vila de Caldas das Taipas, Guimarães.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto do Comando da GNR de Braga um dos envolvidos sofreu um golpe na cabeça e necessitou de receber tratamento hospitalar. Os outros dois apresentavam apenas ferimentos ligeiros e recusaram transporte ao hospital.

O alerta para os desacatos chegou à GNR das Taipas às 6h30. Quando chegaram ao local os militares encontraram três homens feridos, um automóvel despistado em cima de um jardim e outro com os vidros partidos. De acordo com a mesma fonte no desentendimento terá participado ainda um quarto elemento que acabou por se ausentar do local.

Três dos envolvidos foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal de Guimarães.