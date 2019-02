Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba ambulância e vai com ela comprar droga

Homem levou o veículo do quartel dos bombeiros de Paredes e conduziu até ao Porto. Depois fugiu à polícia.

Por Nelson Rodrigues | 14:28

A GNR recuperou uma ambulância que foi furtada do quartel dos bombeiros de Paredes na madrugada desta quinta-feira.



O homem foi filmado pelas câmaras de vídeo-vigilância a entrar no veículo e a conduzi-lo para o exterior.



O suspeito conduziu depois a viatura até ao Bairro do Cerco, no Porto, onde terá ido comprar droga. Foi detetado pela PSP, mas, ao aperceber-se da presença da polícia, o homem escapou na ambulância a alta velocidade. na fuga, entrou na Circunvalação e depois seguiu pela A43 até ao nó do concelho de Valbom, local onde a polícia lhe perdeu o rasto.



Entretanto, a GNR de Paredes analisou as imagens de vídeo-vigilância do quartel e percebeu que o suspeito é um velho conhecido das autoridades, com cadastro por delitos relacionados com droga. Os militares foram então a casa do suspeito e este acabou por confessar o crime, indicando o locla onde tinha abandonado a ambulância.



A viatura de socorro foi encontrada no local indicado e voltou ao serviço dos bombeiros, apesar dos danos que se descobriram numa das portas.



O suspeito foi identificado e aguarda em liberdade o desenrolar do processo.