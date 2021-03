Uma mulher de 25 anos e um homem de 49, namorados, foram detidos pela GNR por roubo, na Vila das Aves, Santo Tirso.Aliciavam pessoas em plataformas online para a prática de relações sexuais. Nos encontros, na habitação do casal, as vítimas eram ameaçadas com arma branca e roubadas.Duas das vítimas apresentaram queixa e o Núcleo de Investigação Criminal desvendou o esquema.