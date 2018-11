Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam fortuna de loja de roupa em Santa Maria da Feira

Primeiros balanços apontavam para um prejuízo a rondar os 60 mil euros.

Por Aureliana Gomes | 08.11.18

Em pouco mais de cinco minutos, cinco encapuzados armados assaltaram, na madrugada desta quarta-feira, uma loja em Santa Maria da Feira levando dezenas de milhares de euros em roupa e calçado. O crime ocorreu pelas 04h00.



Os ladrões chegaram à loja Damagic, na rua Comendador Sá Couto, numa carrinha cinzenta de marca Mercedes e, com recurso a uma pedra de grandes dimensões, partiram o vidro da porta.



"Ouvi um grande estrondo e vidros a partirem. Fui de imediato à janela e consegui ver quatro homens a entrar. Um ficou cá fora, virado para a rua e com uma arma na mão", disse, ao CM, o morador que alertou as autoridades.



Explicou ainda que os assaltantes estavam de cara tapada: "Eu não abri muito a persiana por medo, mas consegui perceber que o homem que estava cá fora, estava a dar ordens aos restantes."



Os encapuzados levaram todos os artigos de marca - maioritariamente Versace - que se encontravam dentro da loja e também o material guardado em armazém. A roupa da marca registada da loja não foi levada.



Os primeiros balanços apontavam para um prejuízo a rondar os 60 mil euros, mas fontes contactadas pelo CM apontam para um valor "bem superior".



Em apenas três anos, o estabelecimento já foi assaltado três vezes. Apesar de ter videovigilância, o sistema não funcionou, nem o alarme tocou.



A PSP foi chamada ao local, mas o caso está agora entregue à PJ que esteve no local a recolher indícios, nomeadamente imagens de uma loja vizinha.