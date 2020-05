Roubam mala com 18 mil euros em bomba de gasolina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem com a cara coberta por uma máscara antivírus roubou, esta sexta-feira à tarde, uma mala metálica com 18 mil euros, numa bomba de gasolina no Montijo. O ladrão fugiu num BMW conduzido por um cúmplice.O crime ocorreu pelas 14h30, num posto da BP do Montijo. O assaltante, que usava máscara cirúrgica, foi descrito por testemunhas como tendo cerca de 30 anos. Entrou na loja da BP como cliente e bebeu um café. Esperou ...