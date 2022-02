Um assalto cirúrgico, bem planeado e muito violento, terminou este domingo de madrugada com dois ladrões armados com caçadeiras a fugir de uma ourivesaria no centro comercial Babilónia, na Amadora, com bens avaliados "em 100 mil euros". Para trás deixaram um rasto de destruição e um segurança em choque, que só deu o alerta 15 minutos depois.