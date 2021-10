O roubo de catalisadores está a disparar em Portugal. Só em junho foram roubados mais de vinte por dia. Os metais preciosos dos catalisadores valem mais do que o ouro.No Investigação CM desta quarta-feira revelamos-lhe imagens inéditas de roubos feitos em plena luz do dia, de perseguições policiais e operações onde as autoridades apreenderam mais de cem mil euros em material.