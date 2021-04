Rua da Alegria no Porto reaberta após queda de azulejos de uma fachada

O trânsito na Rua da Alegria, no Porto, foi reaberto cerca das 18h10 após os Bombeiros Sapadores concluírem a verificação da fachada do prédio do qual caíram azulejos na via pública, disse à Lusa fonte da corporação.

"Foi feita a verificação do estado da fachada, removidos os azulejos que ameaçavam cair e cerca das 18h10 foi feita a desmobilização dos meios", explicou a fonte.

O alerta foi dado pelas 16h38 para o número 860 daquela artéria do Porto, entre as ruas Latino Coelho e das 12 casas, tendo a circulação, alternada, do trânsito sido assegurada pela Polícia Municipal do Porto, acrescentou a fonte.

O corte parcial da via deveu-se ao facto de ter sido acionada uma escada para os sapadores fazerem o reconhecimento da fachada do prédio de cinco andares e avaliarem se havia perigo de queda de mais material, disse.

Da queda dos azulejos não resultou nem feridos nem danos na via pública, desconhecendo a fonte se foram retiradas pessoas do prédio.

No local compareceu também a Proteção Civil do Porto.