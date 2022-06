Sempre com as sirenes de emergência ligadas, o ladrão, com cerca de 40 anos, conduziu a ambulância do INEM dos Bombeiros de S. Mamede de Infesta a alta velocidade e em contramão, por várias ruas da cidade do Porto. Só parou quando sofreu um despiste após atravessar a Rua da Constituição, embatendo contra um muro do antigo quartel de Monte Pedral.









Ver comentários