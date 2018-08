Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvam cães de casa a arder

Chamas deixaram a habitação em Pedroso totalmente destruída.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:00

A casa de António Ribeiro, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, foi totalmente destruída por um fogo na madrugada de quinta-feira. O homem e a companheira tinham-se ausentado para umas curtas férias. Foram os vizinhos que se aperceberam das chamas e que salvaram os dois cães e um canário do casal.



"Perdi tudo o que tinha, fiquei com a roupa que trago no corpo e a que levei para as férias. Tinha acabado de chegar a Cascais quando me telefonaram a dizer que a minha casa estava a arder" contou ao CM.



O alerta foi dado por um vizinho para os Bombeiros dos Carvalhos, pelas 23h00, para o incêndio no recanto de Sanhoane, em Pedroso. O casal vai ficar alojado, nos próximos dias, em casa de familiares.



A GNR está agora a investigar as causas do incêndio.