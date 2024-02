Sandra Madureira desrespeita medidas de coação impostas por juiz

Sandra Madureira já desrespeitou as medidas de coação impostas pelo juiz Pedro Miguel Vieira. Além de estar obrigada a apresentar-se três vezes por semana no posto policial mais perto da sua casa, Sandra esta ainda proibida de contactar, por qualquer meio (incluindo linguagem escrita), qualquer interveniente do processo ou membro da direção dos Super Dragões.Lipinho Ferreira, que agora assume a chefia da claque, desde a prisão de ‘Macaco’, escreveu no Facebook um texto ilustrado com a fotografia de Madureira e fala sobre a lealdade que mantém a quem continua a chamar de líder, e Sandra foi rápida a responder: “A lealdade tem um preço muito caro e um valor incalculável.” Nas muitas mensagens apreendidas há muitas referências a Lipinho.