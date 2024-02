Fernando Madureira, conhecido como ‘Macaco’ e chefe dos Super Dragões, esteve esta segunda-feira várias horas a ser apertado com dezenas de mensagens retiradas dos telemóveis dos arguidos que cederam o PIN à polícia. Muitas destas mensagens foram retiradas do telemóvel de Vítor Catão e algumas estavam num grupo da rede social WhatsApp no qual muitos se gabavam das agressões na assembleia geral do FC Porto.









