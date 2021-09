O homem, de 28 anos e nacionalidade moldava, era procurado pelas autoridades do país de origem para cumprir uma pena pelo crime de roubo. Após a emissão pela Interpol de um mandado de captura internacional, o ladrão foi apanhado na sexta-feira, em Portimão, por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que investigavam o seu paradeiro no País. Foi a terceira detenção naquele dia (ver caixa ao lado), revelou ontem a força de segurança.





O cadastrado foi depois presente ao Tribunal da Relação de Évora, onde foi decidida a sua extradição para a Moldávia para o cumprimento da pena. Enquanto os procedimentos legais com vista à extradição decorrem, o jovem vai permanecer em prisão preventiva, na cadeia de Lisboa.

Usam documentos contrafeitos



O SEF deteve dois homens, na sexta-feira, que tentavam embarcar para o Reino Unido, nos aeroportos de Lisboa e do Porto, com documentos “italianos que apresentavam fortes indícios de contrafação”. Um ia para Manchester e outro para Londres.