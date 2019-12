O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou este domingo uma rede criminosa que se dedicava ao auxilio à imigração ilegal e que tinha como figura central um funcionário da Embaixada de Portugal em Bissau.



A investigação começou com uma informação das autoridades alemãs, relativa a sete cidadãos iranianos que foram detetados no aeroporto de Frankfurt com vistos portugueses aos quais existiam suspeitas de terem sido obtidos ilegalmente.





O suspeito que processou todos os vistos está detido em Portugal e, como funcionário consular, conseguiu apoderar-se de vinhetas de visto em branco que vendeu a indivíduos que pretendiam entrar no espaço Schengen.A operação 'Visa Branco' realizou-se este domingo. Foram feitas buscas à secção consular da Embaixada de Portugal na Guiné Bissau e à residência do suspeito em Portugal, onde foram encontradas provas dos crimes.Uma mulher, de nacionalidade guineense, foi resgatada da casa do suspeito. É uma possível vítima de tráfico de seres humanos.