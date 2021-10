Uma investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que levou ao desmantelamento de uma rede de tráfico de cidadãos angolanos, permitiu a condenação, no tribunal de Lisboa, a penas de prisão (duas efetivas e uma suspensa) de três operacionais do grupo.











O primeiro contacto do SEF com a rede deu-se em março de 2020. O angolano António Casal, de 36 anos, um dos arguidos, foi preso no aeroporto de Lisboa quando tentava viajar para Cabo Verde com um menor, seu compatriota. Ambos tinham passaportes falsos, o que levou o SEF a desencadear uma investigação que localizou os também angolanos António Simão, de 32 anos, e Garcia Neto, de 46. Ambos arranjavam, a partir de Portugal, documentação falsa de residentes no espaço Schengen para vender às vítimas de tráfico.

Cobravam milhares



Segundo o acórdão do trio punido em tribunal, cada uma das vítimas teve de pagar uma quantia média a rondar os 2500 euros.





Prisão preventiva







Leia também SEF apanha homem a tentar introduzir menor ilegal em Portugal O coletivo de juízes que julgou os operacionais da rede manteve António Simão e Garcia Neto em prisão preventiva e aguarda trânsito das penas.

Diversos crimes



O tribunal condenou os arguidos culpados de crimes como auxílio à imigração ilegal, e falsificação agravada de documentos.