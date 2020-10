SEF detém estrangeiro com pedido de extradição para Emirados Árabes Unidos

Um homem de nacionalidade estrangeira, alvo de um mandado de detenção internacional para extradição para os Emirados Árabes Unidos, foi detido esta semana em Portalegre, anunciou esta sexta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF revelou que a detenção "foi efetuada na Delegação Regional de Portalegre" deste organismo, "quando o cidadão aí se apresentou a fim de solicitar concessão de autorização de residência temporária" em Portugal.

"Consultada a base de dados da Interpol, verificou-se a existência de um alerta inserido pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos", relatou o SEF.

Após ser detido, o cidadão estrangeiro foi apresentado ao Tribunal da Relação de Évora, que determinou "a sua condução e entrega pelo SEF no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde permanece a aguardar a formalização do pedido de extradição", pode ler-se no comunicado.

O SEF revelou ainda que, esta semana, num dos seus balcões de atendimento "na área da Direção Regional de Lisboa Vale do Tejo e Alentejo", capturou "um cidadão estrangeiro sobre o qual pendia um mandado de detenção, para cumprimento de pena, pela prática de um crime à integridade física qualificada e um crime de detenção de arma proibida".

"O cidadão já tinha sido condenado a cinco anos de prisão por tráfico de estupefacientes, em 2006, tendo sido afastado coercivamente de território nacional, em 2015, por um período de sete anos, pelo que se encontrava em violação da medida de interdição de entrada", acrescentou.

O cidadão foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, disse o SEF, no mesmo comunicado.