SEF detém homem procurado pela Interpol

Um cidadão estrangeiro, de 31 anos, foi detido esta segunda-feira, no Porto, na sequência de um mandado de detenção emitido pelas autoridades brasileiras e difundido pela Interpol.Em comunicado, o SEF dá conta que o homem, condenado a seis anos de prisão "pela prática de um crime de tentativa de homicídio", em Minas Gerais, no Brasil, foi detido por uma equipa de cinco inspetores. A detenção aconteceu depois de o cidadão dar entrada numa unidade hoteleira na cidade do Porto, proveniente da Suiça.O homem, que já se encontrava sob o radar do SEF, vai ser presente esta quarta-feira ao Tribunal da Relação do Porto para apreciação da detenção e eventual aplicação de medidas de coação.