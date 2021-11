SEF detém homem no aeroporto de Lisboa procurado pela Interpol

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta segunda-feira no aeroporto de Lisboa um homem procurado pela Interpol e com um mandado de detenção europeu para cumprimento de cinco anos de pena efetiva por fraude.

Em comunicado, o SEF precisa que o mandado de detenção europeu era emitido pela Suíça.

Segundo a SEF, o cidadão estrangeiro detido no aeroporto der Lisboa vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação de medidas de coação.

Aquele serviço de segurança refere também que foi detido no aeroporto do Porto, durante um controlo documental feito num voo com destino a Londres, um homem de 24 anos de idade que pretendia viajar com um passaporte austríaco falsificado.

O SEF indica que o cidadão foi detido pelos crimes de falsificação de documento e por se encontrar na situação de permanência irregular em Portugal.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteira refere ainda que este detido vai ser hoje presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia para primeiro interrogatório e aplicação de medidas cautelares.