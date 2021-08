SEF do Aeroporto de Lisboa prende burlão procurado em França

Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa prenderam um norte-americano de 31 anos, que tinha pendente um mandado de detenção europeu emitido pela justiça francesa por suspeitas de burla e falsificação de documentos.



O suspeito foi apanhado na sexta-feira à tarde, ao desembarcar de um voo com origem em Dakar, Senegal. O Ministério Público ordenou que ficasse detido para presença, na segunda-feira, ao tribunal da Relação de Lisboa.





Será esta instância judicial a decidir da extradição do norte-americano para França, onde enfrenta julgamento.