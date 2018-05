Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF reforça inspetores nos aeroportos

Motivo deve-se ao incremento de turismo esperado para o chamado Verão IATA.

Por M.C. | 08:17

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ordenou o reforço dos aeroportos do continente, Madeira e Açores, com mais inspetores, devido ao incremento de turismo esperado para o chamado Verão IATA (termo pelo qual são conhecidas as alterações de horário dos voos, causadas pela mudança de hora no período de verão).



O CM contactou o SEF, que confirmou o "aumento de passageiros nos aeroportos na época de verão", acrescentando estar a realizar "o necessário ajustamento em função das necessidades do controlo de fronteira". A mesma fonte disse que o plano de reforço será implementado entre 1 de junho e 30 de setembro.