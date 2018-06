Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF salva vítima de tráfico no aeroporto de Lisboa

Mulher do Togo resgatada por equipas especializadas.

Por Miguel Curado | 09:02

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) resgatou uma mulher vítima de tráfico humano no Aeroporto de Lisboa, a primeira a ser salva após a entrada em funcionamento de equipas específicas de combate a este crime, constituídas por investigadores do SEF e inspetores colocados no aeroporto.



A mulher, originária do Togo, chegou a Portugal na quarta–feira, num voo oriundo do continente africano. Vinha acompanhada por um homem da Costa do Marfim e ambos passaram pelo controlo documental do SEF.



Levantaram suspeitas e o homem acabou por ser preso pelo crime de tráfico humano.



A mulher, que ao que tudo indica teria como destino a exploração sexual, foi encaminhada para uma instituição especializada.