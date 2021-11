Seis anos e três meses de prisão para autor de quatro roubos em Guimarães e Fafe

O Tribunal de Guimarães condenou a seis anos e três meses de prisão um homem que em dezembro de 2020 efetuou três roubos por esticão a mulheres na via pública, naquele concelho do distrito de Braga.

Por acórdão de 23 de novembro, consultado esta quarta-feira pela Lusa, o arguido, de 42 anos, foi ainda condenado por um outro roubo, na sua residência, em Fafe, a um toxicodependente.

Ocorrido entre 16 e 17 de agosto de 2020, este roubo foi praticado em coautoria com a mulher, também arguida no processo, e que foi condenada a quatro anos de prisão, com pena suspensa.

Os roubos por esticão ocorreram em 02 e 03 de dezembro, na cidade de Guimarães e nas freguesias de Costa e Urgezes.

Nos três casos, o arguido roubou as bolsas que as três vítimas levavam consigo.

O arguido já somava 11 condenações por crimes de furto, ofensas à integridade física, falsidade de depoimento, maus-tratos e condução sem habilitação legal.

A arguida não tinha antecedentes criminais.

Os arguidos terão ainda de ressarcir as vítimas.