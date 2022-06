Um incêndio destruiu seis automóveis estacionados na rua Cooperativa Sacavenense, em Sacavém, na tarde desta segunda-feira.



De acordo com moradores, o fogo deflagrou pelas 15h00 e terá começado no interior de um dos carros. Rapidamente as chamas atingiram outras viaturas estacionadas nas proximidades.





Apesar da intervenção dos bombeiros, seis viaturas ficaram totalmente carbonizadas.