Seis carros vandalizados em Braga

Seis carros foram vandalizados, na madrugada deste sábado, no parque de estacionamento de uma loja de desporto, junto ao estádio, em Braga. Também a entrada da superfície comercial foi alvo de vandalismo.A PSP foi chamada ao local e vedou toda a área. O caso é investigado agora pela PJ, que esteve no local a recolher vestígios.A fachada da loja de desporto foi atingida com pedras, que partiram um dos vidros da porta. Parte dos carros vandalizados pertence a uma empresa de aluguer. Um dos automóveis foi mesmo incendiado. O alerta para os atos de vandalismo foi dado às 05h00.