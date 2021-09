Dominado incêndio de Tomar que mobilizou mais de 100 operacionais

O incêndio que deflagrou a meio da tarde de hoje numa zona de floresta em Tomar, no distrito de Santarém, foi dado como dominado às 2146, revelou à agência Lusa a Proteção Civil.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o fogo entrou "em conclusão" e estão a ser feitos os trabalhos de rescaldo e limpeza.À Lusa, o CDOS de Santarém indicou que a operação de prevenção para evitar o reacendimento "vai demorar algum tempo" por haver "muita mata morta".Pelas 22h00, segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam 104 operacionais e 30 veículos no local.Ao final da tarde de hoje, mais 100 bombeiros estiveram a combater o incêndio na localidade de Alviobeira.Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha, Jorge Gama, que se encontrava de serviço no Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, salientou que não havia populações em perigo.Segundo dados da ANEPC, chegaram a estar mobilizados no combate ao fogo 117 operacionais, por 32 viaturas e cinco meios aéreos. O alerta para o incêndio foi dado pelas 16h52.