Sequestra mulher e filho bebé com ameaça de faca na Amadora

Um homem, de 42 anos, foi detido pela PSP por ter sequestrado a companheira e o seu filho bebé com recurso à ameaça de uma faca de grandes dimensões.Este sábado presente a tribunal, ficou em prisão preventiva. O alerta foi dado na noite de sexta-feira e acionou os meios da Esquadra de Alfragide, Amadora. Uma mulher tinha ligado para o 112 a pedir ajuda por estar sequestrada em casa pelo companheiro. Na residência encontrava-se, também, o seu filho de dois anos e meio.Quando a polícia chegou ao local, a vítima já se encontrava no exterior do prédio, em aflição, acabando por contar que o agressor a havia ameaçado e ao filho com uma grande faca, altura em que fugiu sem, contudo, conseguir levar a criança. Já acompanhada pelos polícias, tentou persuadir o homem a abrir a porta, o que foi negado.Perante a situação e com o choro audível do bebé, os agentes acabaram por arrombar a porta e manietar o suspeito, ao qual foi dado voz de prisão. A criança foi entregue à mãe e o agressor, presente ontem de manhã ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Oeste – Juízos da Amadora, ficou em prisão preventiva.