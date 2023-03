Serviços Prisionais adiam início do curso de formação de guardas

Os candidatos ao curso de formação de guardas prisionais receberam, ao final da noite de ontem, um email a informar sobre o adiamento do início da formação.

Assim, da próxima segunda-feira, seis de Março, o começo da formação passa para dia 20 do mesmo mês.

O email adianta ainda que em vez das 150 vagas que o decreto-lei do Ministério da Justiça fixou para o curso, apenas 111 candidatos (95 homens e 16 mulheres) se irão apresentar no próximo dia 20.

Fonte oficial dos Serviços Prisionais disse ao CM que 119 candidatos ficaram aprovados nas provas de seleção, tendo oito destes desistido do curso.

Recorde-se que, tal como o CM noticiou, os formandos não irão poder tomar as refeições no Centro de Formação dos Serviços Prisionais, em Caxias, Oeiras, onde irá decorrer o curso.

Pela primeira vez, os Serviços Prisionais não contrataram uma empresa externa para o fornecimento de comida, optando antes por abonar os candidatos com ajudas de custo para tomarem as refeições no exterior.