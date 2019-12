Sete acidentes fazem 23 feridos na zona do Grande Porto

Vinte e três pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave, em sete acidentes no Grande Porto, este sábado de madrugada e de manhã.Só uma colisão entre dois carros, na avenida da Liberdade, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, causou sete vítimas, entre 18 e 32 anos - uma das quais inspirava bastantes cuidados.Grande parte destes acidentes ocorreram em autoestradas.Na A1, em Santa Maria da Feira, no sentido Porto-Lisboa, uma mulher de 24 anos sofreu ferimentos graves num despiste de carro, às 02h30, que provocou ainda outros três feridos, socorridos pelos Bombeiros de Lourosa e pelo INEM.Já na A28, um choque em cadeia, na Póvoa de Varzim, provocou três feridos, e um despiste seguido de capotamento, em Fajozes, Vila do Conde, deixou dois feridos.Na A4, junto às portagens de Ermesinde, outro despiste de um carro, que capotou, provocou cinco vítimas. E na A29, em Espinho, um homem de 34 anos, o único ocupante de um carro que também capotou foi hospitalizado em Santa Maria da Feira.Noutras estradas, um outro despiste deixou uma pessoa ferida, na VL8, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.