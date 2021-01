Sete casos de Covid-19 na cadeia da Guarda levam a encerramento e uso generalizado de máscara

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) confirmou aoum surto de 18 casos de Covid 19, em três estabelecimentos prisionais (Caxias, Setúbal e Guarda).No caso da cadeia da Guarda, onde foi feita uma testagem geral a presos e trabalhadores, foram detetados sete casos: três reclusos, que estão internados no serviço clínico da cadeia de Custóias, e quatro guardas. Fonte oficial da DGSP admitiu mesmo que em face desta situação todos os presos desta cadeia estão em quarentena, com suspensão de atividades internas e visitas, e uso obrigatório de máscara em todos os locais da prisão, e em qualquer atividade.Já em Caxias, estão confirmados cinco casos positivos da doença em trabalhadores "que no contexto das suas vidas privadas foram testados". Estão em isolamento, e a autoridade de saúde identificou os respetivos contactos de risco que também estão em confinamento, e serão em breve testados.Por fim, no caso da cadeia de Setúbal, estão confirmados seis trabalhadores infetados, também já em isolamento domiciliário.