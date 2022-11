Sete crianças feridas em despiste de autocarro em Fafe

Sete crianças ficaram feridas no despiste de um autocarro escolar, na manhã desta quinta-feira, em Revelhe, Fafe. O alerta foi dado para a rua das Senras. O pesado de passageiros terá embatido contra um muro e os vidros da viatura acabaram por se partir.

Mesmo com ferimentos ligeiros, as crianças foram para a EB 2,3 Joaquim Flores, que fica nas imediações do local do acidente. Só nesse local foram acionados os bombeiros de Fafe.

Neste momento, os bombeiros estão no socorro às vítimas, na escola, sendo que nem todas serão levadas ao hospital, atendendo aos ferimentos superficiais que sofreram.

A GNR de Fafe foi chamada ao local.