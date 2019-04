Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete detitos e mais de quatro mil doses de haxixe e cocaína apreendidas em Coimbra

Informação de operação que decorreu durante o fim de semana avançada pelo Comando da PSP.

Por Lusa | 18:29

O Comando da PSP de Coimbra anunciou esta segunda-feira que apreendeu durante o fim de semana 4.348 doses de estupefacientes (4.325 de haxixe e 23 de cocaína) e deteve sete pessoas suspeitas de diversas ilegalidades.



No sábado, no âmbito de um processo de investigação a decorrer na Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz, foram detidas duas pessoas na Estrada Nacional 109, por suspeita de tráfico de estupefacientes.



O homem de 27 anos e a mulher de 25 tinham consigo 4.325 doses de haxixe, oito de cocaína, uma navalha e uma faca com vestígios de estupefaciente e uma pequena quantidade em dinheiro.



No dia anterior, a PSP deteve em Coimbra uma mulher de 25 anos que tinha na sua posse 15 doses de cocaína.



Durante o fim de semana, a PSP deteve ainda, na área do Comando de Coimbra e em operações distintas, quatro condutores (três homens e uma mulher) que circulavam com excesso de álcool no sangue ou sem carta de condução.