Sete feridos em acidente com três carros no IC2 em Pombal

Um acidente que envolveu três veículos, incluindo um pesado, fez esta quinta-feira vários feridos, no Itinerário Complementar 2 (IC2), em Meirinhas, concelho de Pombal, onde o trânsito se processa num sentido, informaram fontes da Proteção Civil e GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta para o acidente foi feito às 07h26 e há "oito vítimas", cujo estado era ainda desconhecido pelas 08h30.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou àquela hora que o trânsito, que esteve cortado, já foi reaberto no sentido norte-sul, adiantando que há sete feridos, mas sem precisar o seu estado.



No local estão meios da GNR e bombeiros voluntários de Pombal, Leiria e Ortigosa, num total de 20 operacionais com 10 viaturas, segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.