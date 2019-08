Sete fogos combatidos em nove dias em Aljezur

Em apenas nove dias foram registados sete incêndios rurais no concelho de Aljezur. Trata-se de "um número de ignições maior do que no ano passado", confirma aoMário Costa, comandante dos Bombeiros Voluntários.De acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, estão em causa fogos que deflagraram entre os dias 10 e 19 deste mês. Só no primeiro dia, durante o período da tarde, foram registados três incêndios, respetivamente nos sítios de Catalão, Zambujeira de Baixo e Barreiras Vermelhas.A pronta intervenção dos meios de combate permitiu evitar que os fogos atingissem grandes dimensões, sendo os mesmos rapidamente extintos. Segundo apurou o, tudo indica que a generalidade dos incêndios rurais tenha deflagrado de forma acidental, sem intenção criminosa.O maior incêndio ocorrido durante o corrente ano no Algarve teve lugar no concelho de Aljezur, na zona de Monte Clérigo. Foi no dia 19 do mês passado e consumiu uma área de 207 hectares de mato e floresta.Estiveram envolvidos no combate às chamas um total de 250 operacionais, bem como oito meios aéreos. O fogo demorou quase seis horas e meia para ser extinto.O incêndio chegou a aproximar-se de casas e obrigou à retirada de seis pessoas, de forma preventiva.Existe a suspeita que parte das ignições terá tido origem "em linhas elétricas", adiantou ao CM Mário Costa, comandante dos Bombeiros de Aljezur.Os bombeiros conseguiram, através de um ataque inicial em força, extinguir quase todos os fogos logo à nascença. Na generalidade dos casos a área ardida foi inferior a 10 hectares.