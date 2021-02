Os sete homens acusados pelo homicídio de Luís Giovani Rodrigues - jovem cabo-verdiano que morreu a 31 de dezembro de 2019 - começam esta quarta-feira de manhã a ser julgados, no edifício Nerba, em Bragança.O estudante do Instituto Politécnico de Bragança foi agredido, juntamente com três amigos, em frente a um bar da cidade, na noite de 21 de dezembro de 2019. Uma rixa entre dois grupos resultou na morte de Giovani, de 21 anos, que esteve 10 dias em coma no hospital e que acabou por falecer no último dia do ano.