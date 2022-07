Sete membros de grupo criminoso detidos por roubo e branqueamento de capitais em Loures

Uma operação da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, resultou na detenção de sete pessoas, suspeitas de participaram de uma estrutura criminosa organizada, em Loures. Os detidos, com idades entre os 20 e os 23 anos, são acusados de cinco crimes - roubo com arma de fogo, extorsão, burla informática e branqueamento de capitais.Segundo as autoridades, os suspeitos roubavam cartões de créditos e os utilizavam de forma ilícita para a compra online de produtos, multimédia ou de telecomunicações, com elevado preço. O objetivo passava por revendê-los diretamente a particulares ou em lojas de artigos em segunda mão.No decorrer da investigação 'Gold Card', titulada pelo DIAP de Lisboa, também surgiram provas relacionadas com a prática de crimes violentos de roubo e branqueamento de capitais.As buscas da PJ resultaram na apreensão de armas proíbidas, artigos adquiridos de forma fraudulenta e grandes quantias de moeda virtual. Os detidos estão, esta quarta-feira, presentes às autoridades para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.