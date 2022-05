O cabo da Força Aérea suspeito ter abusado sexualmente de uma soldado do Exército, nas instalações do Campo de Tiro de Alcochete, foi absolvido de todas as acusações. O coletivo do Tribunal de Santarém deu como provado que houve relações sexuais entre os dois mas com o consentimento da mulher, que, apesar de embriagada, não estava inconsciente e “sabia o que fazia”.









Ver comentários