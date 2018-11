Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato quer dar nome de guarda morta a carreira de tiro

Carla Amorim, de 32 anos, morreu atingida por um disparo acidental num treino anual de tiro, a 6 de novembro.

Por M.C. | 08:59

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional quer que a carreira de tiro onde a guarda Carla Amorim, de 32 anos, morreu atingida por um disparo acidental num treino anual de tiro, a 6 de novembro, tenha o nome da vítima e que no local seja construído um mural em memória.



"Para que, quando estivermos na carreira de tiro, não sintamos que estamos num espaço de tristeza vimos solicitar que tenha o nome da nossa amiga", pode ler-se num memorando do sindicato enviado à Direção-Geral dos Serviços Prisionais.