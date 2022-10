Sindicatos da PSP e GNR "surpreendidos" com esforço e avanço salarial proposto

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira que houve representantes sindicais das forças de segurança que ficaram "surpreendidos com o avanço" salarial proposto, ainda que algumas estruturas mantenham protestos agendados depois das reuniões desta terça-feira com o Governo.

"Eu diria que houve alguns representantes que ficaram surpreendidos com o avanço que se deu do ponto de vista salarial. Não estavam de facto a contar que o esforço tivesse sido tão significativo e reconheceram-no. Mas eu compreendo que, como é evidente, as estruturas sindicais cumprem também uma função que é a de, por intermédio das suas manifestações, mostrarem a vontade que têm de que se consiga ir mais longe. Compreendo isso e respeito", disse aos jornalistas o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

O governante falava já depois das 21h00, depois de uma tarde de reuniões com as estruturas socioprofissionais representativas da PSP e da GNR, que decorreram no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, para apresentação da tabela salarial das forças de segurança para os próximos quatro anos.