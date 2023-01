Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi registado este sábado em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, avançou o Instituto português do Mar e da Atmosfera.O abalo sentido às 21h59 teve epicentro localizado a cerca de 30 km a Sul-Sudeste de Vila Real de Santo António.De acordo com o que o IPMA avança em comunicado, o terramoto "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II", nos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António.