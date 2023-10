O relatório de atividade do Ministério Público (MP) da Comarca de Lisboa, referente ao primeiro semestre de 2023, mostra que o cibercrime foi, de longe, a tipologia criminal que gerou mais queixas (4749). No entanto, apenas foram deduzidas 57 acusações, 1,2% do total. No mesmo período foram arquivadas 3795 denúncias e 10 foram suspensas.









