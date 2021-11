O único sobrevivente do naufrágio na Figueira da Foz, que no sábado causou a morte a quatro pescadores lúdicos, estava a usar um colete de salvação no momento em que a embarcação afundou. Moradores da aldeia de Feteira, Coimbra, onde Paulo Veríssimo reside, dizem que este “tinha comprado um colete melhor há pouco tempo para usar na pesca” e que “o tirou quando chegou à praia”.